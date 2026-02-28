„Ajatoloh je mrtav“: Rojters tvrdi da je vrhovni vođa Irana ubijen u današnjim napadima

Rojters javlja da je vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei mrtav.

Prema rečima visokog izraelskog zvaničnika, Hamnei, koji vlada Iranom od 1989. godine, je poginuo i njegovo telo je pronađeno, prenosi Gardijan. Ta informacija dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nagovestio da postoje sve jači znaci da Hamnei „više nije među nama“. Za sada nema zvanične potvrde, ali Izraelci deluju uvereno da je ubijen. Iranski zvaničnici demantuju Iranski predsednik i vrhovni vođa su „bezbedni i nepovređeni“, rekao je