Ambasada Srbije u Teheranu: Još 14 državljana Srbije u Iranu, svi su dobro

Ambasada Srbije u Iranu saopštila je da se u toj zemlji trenutno nalazi još 14 državljana Srbije, od kojih sedmoro ima dvojno državljanstvo.

"U Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) u ovom trenutku se nalazi još 14 državljana Srbije, od kojih sedmoro ima dvojno državljanstvo Irana i Srbije", navela je Ambasada Srbije na mreži Iks. U objavi se dodaje da su svi dobro i da su u kontaktu sa Ambasadom. Ambasada je objavila dežurni kontakt telefon (+98 935 220 6109), kao i preporuke našim državljanima koji se nalaze u Iranu. "Ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učiniti to što pre. Pratiti