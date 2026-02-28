Uhapšen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore

Policija Crne Gore uhapsila je Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika Mila Đukanovića, nakon što je u petak izvršen pretres njegove imovine u naselju Rastoci kod Nikšića i u Podgorici.

Očekuje se zvanično saopštenje Uprave policije, ali je portalu RTCG potvrđeno da je brata Mila Đukanovića, Aco, inače većinski vlasnik Prve banke, uhapšen. Prethodno je policija opkolila zgradu u centru Podgorice, u kojoj Aco Đukanović živi. Pretres je završen u petak oko 19 sati. Zgrada u Ulici Vuka Karadžića, u kojoj se nalaze i prostorije Prve banke bila je pod opsežnim nadzorom. Akcija je sprovedena po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.