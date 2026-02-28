Uživo (Video) Izraelski zvaničnik tvrdi da je vrhovni vođa Ali Hamnei mrtav, Iran demantuje - komanduje iz "ratne sobe"

Izrael je pokrenuo "preventivni napad" na Iran, saopštila je izraelska vojska. Poginulo je više od 50 učenica u iranskoj školi, Teheran je najavio odmazdu i lansirao rakete ka Izraelu, UAE, Kataru i Bahreinu. Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je učešće Sjedinjenih Država u akciji sa Izraelom.

Napad Izraela na Iran izveden je u koordinaciji sa SAD, javlja Reuters. Operacija je planirana mesecima, a datum lansiranja je određen pre nekoliko nedelja, rekao je neimenovani izraelski zvaničnik. "Sjedinjene Američke Države učestvovale su u jutrošnjim napadima u Iranu zajedno sa Izraelom", potvrdio je američki zvaničnik za Times of Israel. Pentagon je saopštio da su američki napadi na Iran nazvani "Operacija epski bes". Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei