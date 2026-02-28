Uživo (Video) Izraelski zvaničnik tvrdi da je vrhovni vođa Ali Hamnei mrtav, Iran demantuje - komanduje iz "ratne sobe"

Newsmax Balkans pre 32 minuta  |  Newsmax Balkans
Uživo (Video) Izraelski zvaničnik tvrdi da je vrhovni vođa Ali Hamnei mrtav, Iran demantuje - komanduje iz "ratne sobe"

Izrael je pokrenuo "preventivni napad" na Iran, saopštila je izraelska vojska. Poginulo je više od 50 učenica u iranskoj školi, Teheran je najavio odmazdu i lansirao rakete ka Izraelu, UAE, Kataru i Bahreinu. Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je učešće Sjedinjenih Država u akciji sa Izraelom.

Napad Izraela na Iran izveden je u koordinaciji sa SAD, javlja Reuters. Operacija je planirana mesecima, a datum lansiranja je određen pre nekoliko nedelja, rekao je neimenovani izraelski zvaničnik. "Sjedinjene Američke Države učestvovale su u jutrošnjim napadima u Iranu zajedno sa Izraelom", potvrdio je američki zvaničnik za Times of Israel. Pentagon je saopštio da su američki napadi na Iran nazvani "Operacija epski bes". Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran, Teheran izvodi napade odmazde na mete na Bliskom Istoku (FOTO/ VIDEO)

BLOG UŽIVO: SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran, Teheran izvodi napade odmazde na mete na Bliskom Istoku (FOTO/ VIDEO)

Insajder pre 32 minuta
Izrael i SAD napali Iran, Teheran uzvratio raketnim napadima; Tramp: Verujem da je Hamneiji mrtav

Izrael i SAD napali Iran, Teheran uzvratio raketnim napadima; Tramp: Verujem da je Hamneiji mrtav

RTV pre 23 minuta
Kontroverzne informacije o sudbini Alija Hamneija – Tramp: Verujem da je ubijen

Kontroverzne informacije o sudbini Alija Hamneija – Tramp: Verujem da je ubijen

RTS pre 27 minuta
"Ajatolah je živ i komanduje vojskom Irana"! Iranski izvor: Nalazi se u operativnom centru! Izraelski zvaničnik: Telo…

"Ajatolah je živ i komanduje vojskom Irana"! Iranski izvor: Nalazi se u operativnom centru! Izraelski zvaničnik: Telo ajatolaha u ruševinama! (video, foto)

Kurir pre 32 minuta
Kamala Haris: Amerikanci ne žele rat u koji ih Tramp uvlači

Kamala Haris: Amerikanci ne žele rat u koji ih Tramp uvlači

Politika pre 23 minuta
Tramp se oglasio o smrti Alija Hamneija: "U nekom trenutku će me pozvati... Samo sam malo sarkastičan"

Tramp se oglasio o smrti Alija Hamneija: "U nekom trenutku će me pozvati... Samo sam malo sarkastičan"

Telegraf pre 32 minuta
(BLOG) Izrael tvrdi da je ubijen Ali Hamnei, više od 200 mrtvih u Iranu u američko-izraelskom napadu

(BLOG) Izrael tvrdi da je ubijen Ali Hamnei, više od 200 mrtvih u Iranu u američko-izraelskom napadu

N1 Info pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelHezbolahRojtersTeheranTimesKatarAFPBahreinDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

„Mogu da idem na duge staze i da preuzmem celu stvar ili da sve završim za dva ili tri dana“: Tramp izneo više scenarija u…

„Mogu da idem na duge staze i da preuzmem celu stvar ili da sve završim za dva ili tri dana“: Tramp izneo više scenarija u operaciji protiv Irana

Danas pre 33 minuta
Srbima u Dubaiju upravo stiglo zabrinjavajuće upozorenje: Sprema se novi raketni napad?! "Potražite zaklon odmah" (foto, video)…

Srbima u Dubaiju upravo stiglo zabrinjavajuće upozorenje: Sprema se novi raketni napad?! "Potražite zaklon odmah" (foto, video)

Blic pre 22 minuta
"Glasine i priče kažu..." Tramp se oglasio povodom vesti da je Hamnei ubijen: "Sigurni smo, mislim, osećamo"

"Glasine i priče kažu..." Tramp se oglasio povodom vesti da je Hamnei ubijen: "Sigurni smo, mislim, osećamo"

Blic pre 18 minuta
Zapaljena vila Envera Hodže: Haos u Tirani, novi protesti i žestoki sukobi sa policijom (foto)

Zapaljena vila Envera Hodže: Haos u Tirani, novi protesti i žestoki sukobi sa policijom (foto)

Blic pre 3 minuta
Na vlasti 37 godina, „sve i svja“ u Iranu: Ko je ajatolah Ali Hamnei, za kog Izrael tvrdi da je ubijen?

Na vlasti 37 godina, „sve i svja“ u Iranu: Ko je ajatolah Ali Hamnei, za kog Izrael tvrdi da je ubijen?

Danas pre 38 minuta