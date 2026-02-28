UŽIVO (VIDEO) SAD i Izrael napali Iran, Teheran uzvratio balističkim raketama: Najmanje 20 povređenih u Tel Avivu

Newsmax Balkans pre 29 minuta  |  Newsmax Balkans
UŽIVO (VIDEO) SAD i Izrael napali Iran, Teheran uzvratio balističkim raketama: Najmanje 20 povređenih u Tel Avivu

Izrael je pokrenuo "preventivni napad" na Iran, saopštila je izraelska vojska. Poginulo je više od 50 učenica u iranskoj školi, Teheran je najavio odmazdu i lansirao rakete ka Izraelu, UAE, Kataru i Bahreinu. Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je učešće Sjedinjenih Država u akciji sa Izraelom.

Napad Izraela na Iran izveden je u koordinaciji sa SAD, javlja Reuters. Operacija je planirana mesecima, a datum lansiranja je određen pre nekoliko nedelja, rekao je neimenovani izraelski zvaničnik. "Sjedinjene Američke Države učestvovale su u jutrošnjim napadima u Iranu zajedno sa Izraelom", potvrdio je američki zvaničnik za Times of Israel. Pentagon je saopštio da su američki napadi na Iran nazvani "Operacija epski bes". Ali Hamnei, jedan od najzlobnijih ljudi u
