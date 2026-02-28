Važno saopštenje MSP Srbije: Preporuke građanima povodom rata na Bliskom istoku sa brojevima telefona naših diplomatskih predstavništava

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je večeras pozvalo građane da do daljeg ne putuju u Iran, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), Katar, Kuvajt i Bahrein, zbog naglog pogoršanja bezbednosne situacije i ratnih dejstava u regionu Bliskog istoka.

Povodom jutrošnjeg napada SAD i Izraela na Iran, koji je odgovorio ispaljujući dronove i rakete na Izrael, UAE, Katar, Kuvajt i Bahrein, Ministarstvo je navelo da se državljanima Srbije koji se već nalaze u navedenim zemljama savetuje da sačuvaju pribranost, da postupaju smireno, da se dosledno pridržavaju preporuka i uputstava lokalnih vlasti i da redovno prate obaveštenja nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije. Imajući u vidu poremećaje i