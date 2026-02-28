Ko su kandidati na izbornoj listi „Ujedinjeni za Sevojno“

Izborna komisija u Sevojnu prihvatila je listu grupe građana „Ujedinjeni za Sevojno“ za lokalne izbore u toj užičkoj gradskoj opštini, koji će se održati 29. marta.

Na listi je 19 kandidata za odbornke, koliko ih ima u sevojničkoj skupštini, a koju su podržali odbornici opozicije u užičkom parlamentu, osim odbornika GG Sloga. Foto: Ujedinjeni za Sevojno Za nepuna četiri sata prikupljeno je više od 350 potpisa, a građani su, u redu ispred prostorija te grupe građana, čekali da iskažu podršku listi „Ujedinjeni za Sevojno“. Njihova izborna lista biće pod brojem dva na glasačkom listiću. Među kandidatima za odbornike su aktivisti,