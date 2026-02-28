Teheran: Ajatolah Ali Hamnei je živ i komanduje iz ratne sobe

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je živ i komanduje iranskom vojskom, saopštio je neimenovani izvor agenciji Tasnim

TEHERAN - Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je živ i komanduje iranskom vojskom, saopštio je neimenovani izvor agenciji Tasnim. Obavešteni izvor saopštio je da se Vrhovni vođa Islamske revolucije nalazi u operativnom centru (ratnoj sobi) i da lično komanduje operacijama, navodi agencija. Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da postoje mnogi znaci koji ukazuju da iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Ali Hamneija "više nema", ali nije