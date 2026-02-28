Poljoprivrednici obustavili blokadu u Mrčajevcima, premeštena u selo Miločaj

RTS pre 3 sata
Poljoprivrednici obustavili blokadu u Mrčajevcima, premeštena u selo Miločaj

Nezadovoljni stanjem na tržištu mleka i merama državne politike, poljoprivrednici su i danas blokirali više putnih pravaca u Srbiji.

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima je ukinuta i poljoprivrednici su pomerili traktore na novu lokaciju, u Miločaj. Udruženja "Šajkača" i "Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja" doneli su takvu odluku jer, kako kažu, ne žele da nanose štetu poljoprivrednicima te varošice koja je 18 dana bila blokirana. Ibarska magistrala kod Miločaja već je blokirana, rekao je za RTS predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja. Najavili su i da će blokirati
