Bagei: Hamnei i Pezeškijan su bezbedni i zdravi

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Bagei: Hamnei i Pezeškijan su bezbedni i zdravi

TEHERAN - Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je večeras da su i vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei i predsednik te zemlje Masud Pezeškijan bezbedni i da su zdravi.

On je za Skaj njuz rekao da su neki komandanti u izraelsko-američkom napadu poginuli. "Imali smo neke komandante koji su poginuli kao rezultat ovog terorističkog čina agresije. Ono što je važno jeste da iranski narod, naše oružane snage, naše hrabre oružane snage preduzimaju potrebne mere kako bi odbranile Iran na najsnažniji mogući način", rekao je Bagei. Kako se navodi, ranije danas su objavljeni satelitski snimci na kojima se vidi crni dim i velika šteta na
