Lavrov i Al Tani pozvali na deeskalaciju na Bliskom istoku

MOSKVA - Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i katarski premijer i ministar spoljnih poslova Mohamed bin Abdulrahman Al Tani razgovarali su o eskalaciji situacije u Iranu i pozvali na prekid svih vojnih akcija.

"Razmatrana je situacija oko Irana. Sagovornici su jednoglasno podržali prekid svake vojne akcije koja rizikuje destabilizaciju celog regiona. Izraženo je zajedničko mišljenje o potrebi hitnog povratka političkom i diplomatskom procesu rešavanja svih pitanja između Sjedinjenih Država, Izraela i Islamske Republike Iran na osnovu principa Povelje UN i Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja", navodi se u saopštenju objavljenom na veb-sajtu ruskog Ministarstva