Pojedina udruženja poljoprivrednika i danas blokiraju više puteva u Srbiji

BEOGRAD - Pojedina udruženja poljoprivrednika i danas blokiraju više putnih pravaca u Srbiji, nezadovoljna stanjem na tržištu mleka.

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima je ukinuta, a poljoprivrednici koji protestuju su pomerili traktore na novu lokaciju, u Miločaj, prenosi RTS. Kako se navodi, udruženja "Šajkača" i "Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja" doneli su takvu odluku jer, kako kažu, ne žele da nanose štetu poljoprivrednicima te varošice koja je 18 dana bila blokirana. Saobraćaj na Ibarskoj magistrali kroz Mrčajevce funkcioniše, ali najavljeno je da će ponovno biti obustavljen u