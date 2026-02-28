Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, najviše do 16 stepeni

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji će danas, posle hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano, uz jutarnju temperaturu od -3 do 4 i najvišu od 11 do 16 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. I u Novom Sadu će, posle svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo, uz slab i umeren, jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će u glavnom gradu biti od 0 do 4, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do subote (7. marta), očekuju se sveža jutra, ponegde sa slabim mrazem. U većini dana biće pretežno sunčano,
