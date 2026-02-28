Video Uhapšen R.S. (1997) zbog sumnje na teško ubistvo Živka Bakića

VIDEO Uhapšen R.S. (1997) zbog sumnje na teško ubistvo Živka Bakića Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa pripadnicima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije MUP-a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su R.S. (1997) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično
