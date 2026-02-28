BMW povlači više od 360.000 vozila diljem svijeta zbog rizika od požara

SEEbiz pre 41 minuta
BMW povlači više od 360.000 vozila diljem svijeta zbog rizika od požara

BERLIN - Otprilike 337.000 BMW vozila diljem svijeta i 29.000 u Njemačkoj, pet različitih modela, potencijalno je pogođeno rizikom od požara povezanim s ugradnjom kabela u armaturnu ploču, objavila je njemačka Savezna uprava za motorni promet (KBA).

Njemački proizvođač automobila BMW mora povući stotine tisuća vozila diljem svijeta zbog rizika od požara, prema obavijesti koju je izdalo nadležno njemačko tijelo, što je druga takva mjera u manje od mjesec dana. Pet luksuznih modela - 5, i7, 7, i5 i M5 - proizvedenih između 9. lipnja 2022. i 5. prosinca 2025. pogođeni su, prema izjavi saveznih dužnosnika.
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Nemački automobilski gigant povlači više od 360.000 vozila! Pet luksuznih modela pogođeno: Vozačima preti rizik od požara

Nemački automobilski gigant povlači više od 360.000 vozila! Pet luksuznih modela pogođeno: Vozačima preti rizik od požara

Blic pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BMWBerlinpožar

Automobili, najnovije vesti »

Prodaja Maseratija pala i prošle godine

Prodaja Maseratija pala i prošle godine

Auto blog pre 41 minuta
BMW povlači više od 360.000 vozila diljem svijeta zbog rizika od požara

BMW povlači više od 360.000 vozila diljem svijeta zbog rizika od požara

SEEbiz pre 41 minuta
Nemački automobilski gigant povlači više od 360.000 vozila! Pet luksuznih modela pogođeno: Vozačima preti rizik od požara

Nemački automobilski gigant povlači više od 360.000 vozila! Pet luksuznih modela pogođeno: Vozačima preti rizik od požara

Blic pre 21 minuta
Svaki peti automobil prodat u Evropi nema SUS motor, hibridi kolo vode

Svaki peti automobil prodat u Evropi nema SUS motor, hibridi kolo vode

B92 pre 31 minuta
Škoda Superb dobila plug-in hibridnu verziju s 272 KS

Škoda Superb dobila plug-in hibridnu verziju s 272 KS

Auto blog pre 1 sat