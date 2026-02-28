BMW povlači više od 360.000 vozila diljem svijeta zbog rizika od požara

BERLIN - Otprilike 337.000 BMW vozila diljem svijeta i 29.000 u Njemačkoj, pet različitih modela, potencijalno je pogođeno rizikom od požara povezanim s ugradnjom kabela u armaturnu ploču, objavila je njemačka Savezna uprava za motorni promet (KBA).

Njemački proizvođač automobila BMW mora povući stotine tisuća vozila diljem svijeta zbog rizika od požara, prema obavijesti koju je izdalo nadležno njemačko tijelo, što je druga takva mjera u manje od mjesec dana. Pet luksuznih modela - 5, i7, 7, i5 i M5 - proizvedenih između 9. lipnja 2022. i 5. prosinca 2025. pogođeni su, prema izjavi saveznih dužnosnika.