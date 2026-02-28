Trump potvrdio napad na Iran, pozvao na promjenu režima

SEEbiz pre 59 minuta
Trump potvrdio napad na Iran, pozvao na promjenu režima

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule udare na Iran u videu dugom osam minuta koji je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, kao i na X-u.

Trump je u videu potvrdio da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana. Rekao je da "prijeteće aktivnosti" Teherana "izravno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše snage, naše baze u inozemstvu i naše saveznike diljem svijeta". "Već 47 godina", dodao je Trump, "iranski režim skandira 'Smrt Americi' i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića." Pozvao se na talačku krizu u američkom veleposlanstvu iz 1979. i 1981., kada je 66 talaca bilo
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Izraelska vojska objavila imena 7 visokih iranskih zvaničnika koje su navodno likvidirali: Na spisku nema Hamneija

Izraelska vojska objavila imena 7 visokih iranskih zvaničnika koje su navodno likvidirali: Na spisku nema Hamneija

Nova pre 59 minuta
Ovo su sedmorica ubijenih visokih iranskih vojnih zvaničnika: Eliminisani u udarima Izraela i SAD (foto)

Ovo su sedmorica ubijenih visokih iranskih vojnih zvaničnika: Eliminisani u udarima Izraela i SAD (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Ministar odbrane, najveći zvaničnici i rukovodioci nuklearnog programa Irana ubijeni u današnjim napadima: Ovo je spisak…

Ministar odbrane, najveći zvaničnici i rukovodioci nuklearnog programa Irana ubijeni u današnjim napadima: Ovo je spisak nastradalih

Nedeljnik pre 1 sat
Izraelska vojska tvrdi da je u napadima ubijeno sedam iranskih visokih zvaničnika, ne pominje Hamneija

Izraelska vojska tvrdi da je u napadima ubijeno sedam iranskih visokih zvaničnika, ne pominje Hamneija

N1 Info pre 1 sat
Bela kuća pokazala kako je Tramp pratio napad na Iran: Sa kačketom na glavi i saradnicima gledao bombardovanje

Bela kuća pokazala kako je Tramp pratio napad na Iran: Sa kačketom na glavi i saradnicima gledao bombardovanje

Mondo pre 1 sat
Ovo su sedmorica visokih iranskih vojnih zvaničnika koji su ubijeni u agresiji SAD i Izraela: Likvidirani ministar odbrane…

Ovo su sedmorica visokih iranskih vojnih zvaničnika koji su ubijeni u agresiji SAD i Izraela: Likvidirani ministar odbrane, komandant Garde, šef obaveštajaca...

Kurir pre 1 sat
Ko je ajatolah Ali Hamnei i ko će ga naslediti?

Ko je ajatolah Ali Hamnei i ko će ga naslediti?

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheran

Svet, najnovije vesti »

Gutereš: Napadi na Iran doveli do značajnog broja civilnih žrtava

Gutereš: Napadi na Iran doveli do značajnog broja civilnih žrtava

Danas pre 44 minuta
"Jedan od najzlobnijih ljudi u istoriji više nije živ!" Tramp zvanično potvrdio smrt ajatolaha, pa najavio pakao za Iran…

"Jedan od najzlobnijih ljudi u istoriji više nije živ!" Tramp zvanično potvrdio smrt ajatolaha, pa najavio pakao za Iran: Teško bombardovanje se nastavlja

Blic pre 29 minuta
Da li je Iran upravo potvrdio smrt ajatolaha?! Na profilu vrhovnog vođe osvanula poruka: Tramp već slavi pad "najzlobnijeg…

Da li je Iran upravo potvrdio smrt ajatolaha?! Na profilu vrhovnog vođe osvanula poruka: Tramp već slavi pad "najzlobnijeg čoveka"

Blic pre 39 minuta
Mond: U Teheranu aplauzi i uzvici radosti na vest o smrti ajatolaha Hamneija

Mond: U Teheranu aplauzi i uzvici radosti na vest o smrti ajatolaha Hamneija

Danas pre 1 sat
„Mogu da idem na duge staze i da preuzmem celu stvar ili da sve završim za dva ili tri dana“: Tramp izneo više scenarija u…

„Mogu da idem na duge staze i da preuzmem celu stvar ili da sve završim za dva ili tri dana“: Tramp izneo više scenarija u operaciji protiv Irana

Danas pre 2 sata