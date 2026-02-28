Trump potvrdio napad na Iran, pozvao na promjenu režima

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule udare na Iran u videu dugom osam minuta koji je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, kao i na X-u.

Trump je u videu potvrdio da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana. Rekao je da "prijeteće aktivnosti" Teherana "izravno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše snage, naše baze u inozemstvu i naše saveznike diljem svijeta". "Već 47 godina", dodao je Trump, "iranski režim skandira 'Smrt Americi' i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića." Pozvao se na talačku krizu u američkom veleposlanstvu iz 1979. i 1981., kada je 66 talaca bilo