Iran: Pet devojaka poginulo u ženskoj školi tokom američkih i izraelskih napada

Pet učenica je poginulo u ženskoj školi u gradu Minab na jugu Irana tokom američkih i izraelskih napada, prenose iranski mediji.

Prve smrtne slučajeve u napadima koji su počeli jutros prenela je državna novinska agencija IRNA. Iranska paravojna Revolucionarna garda ima bazu u Minabu, a ona je jutros saopštila da je zauzvrat lansirala „talas raketa“ na Izrael. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) je nakon početka napada pozvao javnost u Iranu da „preuzme kontrolu nad svojom sudbinom“ i ustane protiv, kako je dodao, islamskog vođstva. Iransko Ministarstvo spoljnih