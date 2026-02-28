Izrael i SAD napali Iran, Tramp kaže da je cilj da se iranska raketna industrija sravni sa zemljom

Serbian News Media pre 1 sat
Izrael i SAD napali Iran, Tramp kaže da je cilj da se iranska raketna industrija sravni sa zemljom

Izrael i SAD rano jutros napali su Iran, a predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su napadi deo „masovne operacije“ čiji je cilj da „sravni iransku raketnu industriju sa zemljom“.

Tramp je na mreži Truth Social napisao da je cilj odbrana SAD „eliminisanjem neposrednih pretnji od iranskog režima“ i pozvao narod u Iranu da preuzme vlast. „Cilj operacije je da se uništi i iranska mornarica i osigura da teroristički posrednici više ne mogu destabilizovati region ili svet, niti da napadaju naše snage“, napisao je Tramp. Tramp je nazvao napade na Iran „plemenitom misijom“ i dodao da su bili neophodni zbog iranske težnje ka nuklearnom oružju i
