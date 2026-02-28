Vučić i Rama za nemački FAZ: Tražimo prijem u Jedinstveno tržište i Šengen zonu, bez prava veta u EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama izjavili su da se zalažu za ubrzanu integraciju u Jedinstveno tržište i Šengenski prostor onih zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU) koje ispunjavaju uslove, umesto punopravnog članstva u tom bloku 27 zemalja.

U zajedničkom autorskom tekstu za nemački Frankfurter algemajne cajtung (FAZ), Vučić i Rama su naveli da te zemlje ne bi imale pravo veta unutar EU i ocenili da bi na taj način bila ublažena zabrinutost onih država članica koje su uzdržane po pitanju većeg proširenja Unije. „Mnogi Evropljani se pitaju da li EU može i dalje efikasno da funkcioniše sa znatno više članica. Zabrinutost zbog donošenja odluka, institucionalne ravnoteže i političke kohezije je legitimna.
