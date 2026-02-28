Partizan ubio dve muve pobedom protiv Crvene zvezde

Partizan je pobedom protiv Crvene zvezde 12:9 (3:1, 3:3, 3:2,3:3) stekao velike izglede da bude šesti na kraju Regionalne lige.

Nadoknadjen je minus od dva gola iz prvog susreta. Mnogo je važnije da ova pobeda donosi crno-belima bolje startno mesto u srpskom plej- ofu. Partizan će zauzeti kotu četiri i biće slobodan u prvom krugu plej-ofa dok će Crvena zvezda sa kote pet morati da na startu doigravanja igra dve utakmice sa Beogradom. Strelci: Čonkić, Kutajar, Canepa, Djokanović po dva, Božović, Ilić, Durutović i Radulović za Partizan a Danković tri, Gajić i Radanović po dva, Marković i