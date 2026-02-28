Partizan ubio dve muve pobedom protiv Crvene zvezde

Sport klub pre 32 minuta  |  Autor: Dejan Stevović
Partizan ubio dve muve pobedom protiv Crvene zvezde

Partizan je pobedom protiv Crvene zvezde 12:9 (3:1, 3:3, 3:2,3:3) stekao velike izglede da bude šesti na kraju Regionalne lige.

Nadoknadjen je minus od dva gola iz prvog susreta. Mnogo je važnije da ova pobeda donosi crno-belima bolje startno mesto u srpskom plej- ofu. Partizan će zauzeti kotu četiri i biće slobodan u prvom krugu plej-ofa dok će Crvena zvezda sa kote pet morati da na startu doigravanja igra dve utakmice sa Beogradom. Strelci: Čonkić, Kutajar, Canepa, Djokanović po dva, Božović, Ilić, Durutović i Radulović za Partizan a Danković tri, Gajić i Radanović po dva, Marković i
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Čakar: Nisam siguran da li smo zaslužili da izgubimo ovu utakmicu

Čakar: Nisam siguran da li smo zaslužili da izgubimo ovu utakmicu

RTS pre 32 minuta
Rodić srušio Partizan, pa poručio: Mali poklon Zvezdi za titulu!

Rodić srušio Partizan, pa poručio: Mali poklon Zvezdi za titulu!

Kurir pre 23 minuta
„I mi smo velika ekipa“: Trener OFK Beograda pun hvala za svoje igrače i za klub!

„I mi smo velika ekipa“: Trener OFK Beograda pun hvala za svoje igrače i za klub!

Hot sport pre 33 minuta
VIDEO Spektakularan meč i preokret u derbiju Nemačke, sve manje drame u trci za šampiona

VIDEO Spektakularan meč i preokret u derbiju Nemačke, sve manje drame u trci za šampiona

Nova pre 23 minuta
"Grobari" slave: Partizan u finalu Kupa za rukometaše, a rival u borbi za trofej - istorijski

"Grobari" slave: Partizan u finalu Kupa za rukometaše, a rival u borbi za trofej - istorijski

Večernje novosti pre 23 minuta
Rodić: "Mali poklon Zvezdi za titulu"

Rodić: "Mali poklon Zvezdi za titulu"

B92 pre 33 minuta
Rodić golove protiv Partizana posvetio Zvezdi: "To je neki moj poklon njima za titulu..."

Rodić golove protiv Partizana posvetio Zvezdi: "To je neki moj poklon njima za titulu..."

Telegraf pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizan

Sport, najnovije vesti »

Damir Čakar: Očekivao sam pobedu protiv OFK Beograda

Damir Čakar: Očekivao sam pobedu protiv OFK Beograda

Danas pre 3 minuta
(VIDEO) Goleada u Premijer ligi, pobede Liverpula, Evertona i Sitija

(VIDEO) Goleada u Premijer ligi, pobede Liverpula, Evertona i Sitija

Danas pre 38 minuta
(VIDEO) Navijači nezadovoljni nakon novog poraza Partizana, skandirali „Mijate, odlazi“

(VIDEO) Navijači nezadovoljni nakon novog poraza Partizana, skandirali „Mijate, odlazi“

Danas pre 1 sat
Uroš Plavšić na pozajmici u Turskoj

Uroš Plavšić na pozajmici u Turskoj

Danas pre 2 sata
Iznenađenje u Humskoj, Rodić u poslednjim sekundama srušio Partizan

Iznenađenje u Humskoj, Rodić u poslednjim sekundama srušio Partizan

Danas pre 1 sat