Preokret na Brdu: Mijović pogađao, Tedić pakovao

Poveli su Lučanci na Banovom brdu, ali Čukarički je napravio preokret i došao do pobede od 3:1 u utakmici 25. kola Super lige Srbije.

Junak pobede Čukaričkog je dvostruki strelac Lazar Mijović, bili su to prvi pogoci za Crnogorca u klubu iz Beograda. Dvostruki asistent bio je Slobodan Tedić, dodao je za izjednačenje na 1:1 Miladinoviću i Mijoviću glavom za 3:1. Počelo je šokantno po Čukarički i debitanta između stativa Đorđa Nikolića, Petar Bojić ga je savladao udarcem van šesnaesterca. Čukarički je brzo izjednačio, Miladinović je dočekao dodavanje Tedića i poslao loptu u mrežu. Mijović je prvi