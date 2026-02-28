Neizvesna sudbina verskog vođe Irana: Prekinut svaki kontakt sa Alijem Hamneijem, likvidiran ministar odbrane?

Neizvesna je sudbina Alija Hamneija, vrhovnog verskog vođe Irana sa kojim je prekinut svaki kontakt.

To navode izraelski zvaničnici, prenosi The Jerusalem Post. Iranski zvaničnici su obećali da će objaviti snimak Hamneija ubrzo nakon što su izraelski udari uništili njegov kompleks u Teheranu. Preliminarna procena među izraelskim zvaničnicima bila je da je Ali Hamnei povređen u napadu. Zvaničnu potvrdu nisu dobili izraelski, američki ili iranski izvori. Napadi su se dogodili dok su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli napad na Iran, a iranski državni mediji