Neizvesna sudbina verskog vođe Irana: Prekinut svaki kontakt sa Alijem Hamneijem, likvidiran ministar odbrane?

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Neizvesna sudbina verskog vođe Irana: Prekinut svaki kontakt sa Alijem Hamneijem, likvidiran ministar odbrane?

Neizvesna je sudbina Alija Hamneija, vrhovnog verskog vođe Irana sa kojim je prekinut svaki kontakt.

To navode izraelski zvaničnici, prenosi The Jerusalem Post. Iranski zvaničnici su obećali da će objaviti snimak Hamneija ubrzo nakon što su izraelski udari uništili njegov kompleks u Teheranu. Preliminarna procena među izraelskim zvaničnicima bila je da je Ali Hamnei povređen u napadu. Zvaničnu potvrdu nisu dobili izraelski, američki ili iranski izvori. Napadi su se dogodili dok su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli napad na Iran, a iranski državni mediji
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Poginulo više od 60 učenica u raketiranju škole: Stravični podaci iranske agencije o broju žrtava vazdušnih napada

Poginulo više od 60 učenica u raketiranju škole: Stravični podaci iranske agencije o broju žrtava vazdušnih napada

Nova pre 4 minuta
(Video) Horor na Bliskom istoku bombardovana škola za devojčice u Iranu, ubijeno najmanje 85 osoba: Iz ruševina izvlače decu…

(Video) Horor na Bliskom istoku bombardovana škola za devojčice u Iranu, ubijeno najmanje 85 osoba: Iz ruševina izvlače decu, Teheran najavio surovu odmazdu

Blic pre 29 minuta
U napadu SAD na jugu Irana 85 poginulih i 92 povređena, saopštio guverner Ašuri

U napadu SAD na jugu Irana 85 poginulih i 92 povređena, saopštio guverner Ašuri

Insajder pre 48 minuta
Broj poginulih učenica u izraelskom napadu na školu u Iranu porastao na 85

Broj poginulih učenica u izraelskom napadu na školu u Iranu porastao na 85

RTV pre 49 minuta
Najmanje 86 devojčica ubijeno u bombardovanju škola na jugu Irana

Najmanje 86 devojčica ubijeno u bombardovanju škola na jugu Irana

Politika pre 39 minuta
U bombardovanju Irana poginule su najmanje 63 učenice

U bombardovanju Irana poginule su najmanje 63 učenice

Vreme pre 1 sat
Iranska agencija: Poginulo više od 40 učenica u napadu na školu u Iranu

Iranska agencija: Poginulo više od 40 učenica u napadu na školu u Iranu

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTeheransad

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Napadi na Iran daju narodu priliku da se reši svog režima

Zelenski: Napadi na Iran daju narodu priliku da se reši svog režima

Danas pre 14 minuta
Demokratski lideri zatražili ograniče ovlašćenja Trampa kada se radi o vojnim akcijama u inostranstvu

Demokratski lideri zatražili ograniče ovlašćenja Trampa kada se radi o vojnim akcijama u inostranstvu

Danas pre 1 sat
Gori Bliski istok – Izrael i SAD pokrenuli napad na Iran; Teheran uzvratio, zatvoren Ormuski moreuz

Gori Bliski istok – Izrael i SAD pokrenuli napad na Iran; Teheran uzvratio, zatvoren Ormuski moreuz

RTS pre 29 minuta
Savetnica bivšeg ministra odbrane Izraela za Euronews Srbija: Šta će postići koordinisani napadi na Iran?

Savetnica bivšeg ministra odbrane Izraela za Euronews Srbija: Šta će postići koordinisani napadi na Iran?

Euronews pre 14 minuta
Lavrov i Al Tani pozvali na deeskalaciju na Bliskom istoku

Lavrov i Al Tani pozvali na deeskalaciju na Bliskom istoku

RTV pre 14 minuta