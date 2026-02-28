Pogledajte kako izgleda nebo iznad Irana: Kao da je neko oduvao avione!

Pogledajte kako izgleda nebo iznad Irana: Kao da je neko oduvao avione!

Nakon što su Izrael i SAD potvrdili da su napali Iran, ta država je u potpunosti zatvorila svoj vazdušni prostor najmanje do 13.00 sati po srednjoevropskom vremenu, a avioni koji su već bili u vazduhu napuštaju zemlju.

Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za sve letove, osim za avione sa prethodnim odobrenjem, najmanje do 11 sati po srednjoevropskom vremenu. Za očekivati je da će se zatvaranje prostora produžiti i nakon prvog roka. I dok Iran sprovodi akciju kojom zatvara celokupni svoj vazdušni prostor, iznad Teherana, glavnog grada Irana, uočeni su borbeni avioni IRIAF-a MiG-29. (Telegraf.rs)
