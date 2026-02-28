Eksplozije u Dubaiju, Dohi, Tel Avivu: Iran potvrdio smrt Hamneija (foto/video)

Večernje novosti pre 29 minuta
Eksplozije u Dubaiju, Dohi, Tel Avivu: Iran potvrdio smrt Hamneija (foto/video)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

Foto: Profimedia I Iran potvrdio smrt ajatolaha Hamneija Iran je potvrdio da je ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, mrtav. Na njegovom Tviter profilu objavljena je poruka: - U slavno ime Hajdara (Imama Alija), mir nad njim. Bez njega nema neba ni zemlje. Bez njega nema ljubavi kao što je Zejnab. به نام نامی حیدر علیه‌السلام pic.twitter.com/n848j6KASq — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026 „Hajdar“ je jedno od imena/počasnih titula imama Alija
