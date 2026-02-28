Gotovo: Veliko iznenađenje - evo ko će predstavljati Srbiju na Evrosongu! Lavina ide u Beč

Večernje novosti pre 24 sata
Gotovo: Veliko iznenađenje - evo ko će predstavljati Srbiju na Evrosongu! Lavina ide u Beč

VELIKO finale festivala "Pesma za Evroviziju".

Foto: RTS Printskrin Završeno je finalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" i poznato je ko će predstavljati Srbiju na Evroviziji 2026 u Beču. Publici se predstavilo 14 takmičara, a put Austrije će od 12. do 16. maja niška grupa "Lavina" sa pesmom "Kraj mene". I stručni žiri i publika je najviše glasova dala upravo "Lavini". Drugoplasirana je Zejna, dok su treće Harem girls i Ivana. Voditeljski par i večers si činile Dragana Kosjerina i Kristina Radenković.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Grupa Lavina pobednik PZE

Grupa Lavina pobednik PZE

N1 Info pre 24 sata
Pobednik PZE 2026 je grupa "Lavina". Oni će nas predstavljati na Evroviziji u Beču.

Pobednik PZE 2026 je grupa "Lavina". Oni će nas predstavljati na Evroviziji u Beču.

Blic pre 24 sata
Uskoro ćemo dobiti predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije

Uskoro ćemo dobiti predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije

RTS pre 33 minuta
Finale PZE 2026: Završeno glasanje, RTS otkrio ko su članovi stručnog žirija, uskoro saznajemo ko je predstavnik Srbije na…

Finale PZE 2026: Završeno glasanje, RTS otkrio ko su članovi stručnog žirija, uskoro saznajemo ko je predstavnik Srbije na Evroviziji

Kurir pre 33 minuta
Uživo Nastupili svi finalisti "Pesme za Evroviziju": Srbija bira predstavnika na najvećem muzičkom festivalu sveta

Uživo Nastupili svi finalisti "Pesme za Evroviziju": Srbija bira predstavnika na najvećem muzičkom festivalu sveta

Euronews pre 33 minuta
Jovana Nikolić Mišković izašla na scenu PZE i sve hipnotisala: Dugo je nismo videli, a izgleda kao boginja!

Jovana Nikolić Mišković izašla na scenu PZE i sve hipnotisala: Dugo je nismo videli, a izgleda kao boginja!

Kurir pre 32 minuta
Oni, zajedno sa publikom, odlučuju o pobedniku: Ko su članovi stručnog žirija PZE?

Oni, zajedno sa publikom, odlučuju o pobedniku: Ko su članovi stručnog žirija PZE?

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSEvrovizijaEurosongEvrosongPesma EvrovizijeAustrijaPredsednički izboriJugoslavijaBečVIPIzboriSanja VučićPesma za EvrovizijuPze

Kultura, najnovije vesti »

Najmiliji moj akrepe

Najmiliji moj akrepe

Radar pre 3 minuta
Akylas, grčki predstavnik na Evroviziji za Danas : „Mi i Srbi smo isti, publici ovde donosim dobru atmosferu“

Akylas, grčki predstavnik na Evroviziji za Danas : „Mi i Srbi smo isti, publici ovde donosim dobru atmosferu“

Danas pre 4 sati
Dok čekamo pobednika na PZE, ovo su izvođači i pesme koje su predstavljale Srbiju poslednjih 10 godina na Evroviziji

Dok čekamo pobednika na PZE, ovo su izvođači i pesme koje su predstavljale Srbiju poslednjih 10 godina na Evroviziji

Danas pre 5 sati
Smola: Serija sa bitnom temom, sakrivena od očiju publike

Smola: Serija sa bitnom temom, sakrivena od očiju publike

Danas pre 6 sati
Grupa Lavina pobednik PZE

Grupa Lavina pobednik PZE

N1 Info pre 24 sata