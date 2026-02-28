Gotovo: Veliko iznenađenje - evo ko će predstavljati Srbiju na Evrosongu! Lavina ide u Beč

VELIKO finale festivala "Pesma za Evroviziju".

Foto: RTS Printskrin Završeno je finalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" i poznato je ko će predstavljati Srbiju na Evroviziji 2026 u Beču. Publici se predstavilo 14 takmičara, a put Austrije će od 12. do 16. maja niška grupa "Lavina" sa pesmom "Kraj mene". I stručni žiri i publika je najviše glasova dala upravo "Lavini". Drugoplasirana je Zejna, dok su treće Harem girls i Ivana. Voditeljski par i večers si činile Dragana Kosjerina i Kristina Radenković.