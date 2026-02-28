Iran demantuje smrt Hamneija: Vrhovni vođa čvrsto komanduje na terenu, neprijatelj pribegava mentalnom ratu (foto/video)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

Foto: Tanjug/AP/Novosti/ilustracija Iran demantuje smrt Hamneija: Čvrsto komadnuje na teren Iranski izvori su snažno negirali da je ajatolah Ali Hamnei ubijen. - Mogu vas uveriti da je vođa revolucije stabilan i da ima čvrstu komandu na terenu - rekao je izvor iranskih državnih medija blizak Hameneijevoj kancelariji. - Neprijatelj pribegava mentalnom ratu, svi bi trebalo da budu svesni - rekao je šef za odnose s javnošću u kancelariji iranskog vrhovnog vođe.