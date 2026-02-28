Iran demantuje smrt Hamneija: Vrhovni vođa čvrsto komanduje na terenu, neprijatelj pribegava mentalnom ratu (foto/video)

Večernje novosti pre 33 minuta
Iran demantuje smrt Hamneija: Vrhovni vođa čvrsto komanduje na terenu, neprijatelj pribegava mentalnom ratu (foto/video)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

Foto: Tanjug/AP/Novosti/ilustracija Iran demantuje smrt Hamneija: Čvrsto komadnuje na teren Iranski izvori su snažno negirali da je ajatolah Ali Hamnei ubijen. - Mogu vas uveriti da je vođa revolucije stabilan i da ima čvrstu komandu na terenu - rekao je izvor iranskih državnih medija blizak Hameneijevoj kancelariji. - Neprijatelj pribegava mentalnom ratu, svi bi trebalo da budu svesni - rekao je šef za odnose s javnošću u kancelariji iranskog vrhovnog vođe.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Iran pod udarom, Zaliv u plamenu: Stručnjaci za Euronews Srbija upozoravaju na opasne posledice (video)

Iran pod udarom, Zaliv u plamenu: Stručnjaci za Euronews Srbija upozoravaju na opasne posledice (video)

Euronews pre 58 minuta
Netanjahu: Mnogi znaci ukazuju da Hamneija „više nema“

Netanjahu: Mnogi znaci ukazuju da Hamneija „više nema“

Euronews pre 1 sat
"Mnogo znakova da Hamnei nije živ" Netanjahu se obratio i pozvao iranski narod na ulice da obavi posao (video)

"Mnogo znakova da Hamnei nije živ" Netanjahu se obratio i pozvao iranski narod na ulice da obavi posao (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Netanijahu se obratio iranskom narodu: "Imate priliku kakva se pruža jednom u generaciji..."

Netanijahu se obratio iranskom narodu: "Imate priliku kakva se pruža jednom u generaciji..."

Telegraf pre 1 sat
Ako ajatolah padne, ko će preuzeti vlast u Iranu? CIA iznela najnovija saznanja

Ako ajatolah padne, ko će preuzeti vlast u Iranu? CIA iznela najnovija saznanja

Mondo pre 2 sata
CIA predviđa dramatične posledice: Ako Hamnei padne, vlast preuzimaju tvrdolinijaši IRGC-a

CIA predviđa dramatične posledice: Ako Hamnei padne, vlast preuzimaju tvrdolinijaši IRGC-a

B92 pre 2 sata
Bolton: Trampove pristalice su napravile grešku

Bolton: Trampove pristalice su napravile grešku

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNGuvernerIranIzraelBliski IstokSavet bezbednostiTanjugRojtersNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromDubaiVanredno stanjeTeheranKinaEmiratesKatarDohaRusijaKuvajtBahreinDonald TrampTeslaSputnik Vamerika

Svet, najnovije vesti »

„Mogu da idem na duge staze i da preuzmem celu stvar ili da sve završim za dva ili tri dana“: Tramp izneo više scenarija u…

„Mogu da idem na duge staze i da preuzmem celu stvar ili da sve završim za dva ili tri dana“: Tramp izneo više scenarija u operaciji protiv Irana

Danas pre 33 minuta
Srbima u Dubaiju upravo stiglo zabrinjavajuće upozorenje: Sprema se novi raketni napad?! "Potražite zaklon odmah" (foto, video)…

Srbima u Dubaiju upravo stiglo zabrinjavajuće upozorenje: Sprema se novi raketni napad?! "Potražite zaklon odmah" (foto, video)

Blic pre 23 minuta
"Glasine i priče kažu..." Tramp se oglasio povodom vesti da je Hamnei ubijen: "Sigurni smo, mislim, osećamo"

"Glasine i priče kažu..." Tramp se oglasio povodom vesti da je Hamnei ubijen: "Sigurni smo, mislim, osećamo"

Blic pre 18 minuta
Zapaljena vila Envera Hodže: Haos u Tirani, novi protesti i žestoki sukobi sa policijom (foto)

Zapaljena vila Envera Hodže: Haos u Tirani, novi protesti i žestoki sukobi sa policijom (foto)

Blic pre 3 minuta
Na vlasti 37 godina, „sve i svja“ u Iranu: Ko je ajatolah Ali Hamnei, za kog Izrael tvrdi da je ubijen?

Na vlasti 37 godina, „sve i svja“ u Iranu: Ko je ajatolah Ali Hamnei, za kog Izrael tvrdi da je ubijen?

Danas pre 38 minuta