Jokić progovorio o incidentu sa Dortom: Njegov bespotreban potez i moja nepotrebna reakcija

Večernje novosti pre 18 minuta
NIKOLA Jokić pružio je još jednu neverovatnu partiju u NBA ligi, ali umesto da to bude tema broj jedan, više se priča o incidentu koji je izazvao košarkaš Oklahome Lu Dort.

FOTO: Tanjug/AP On je u poslednjou četvrti ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga laktom. Zbog toga je dobio isključenje. Jokiću je pao mrak na oči zbog poteza Kanađanina, odmah se zaleteo na njega, ali igrači oba tima su reagovali i smirili situaciju. Povodom ove situacije oglasio se as Denver nagetsa. - To je što je, neću mnogo da komentarišem. To je bio bespotreban potez i nepotrebna reakcija. Mislim da takve stvari ne treba da se dešavaju u košarci. Nema im
Ključne reči

KošarkaNBATanjugKanadaNikola JokićDenver

