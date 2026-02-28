PZE 2026: Koliko su članovi žirija plaćeni - "masna" svota! Vidite i raspored takmičara, kao i sistem glasanja

VELIKO finale festivala "Pesma za Evroviziju" - vreme je da saznamo ko će predstavljati Srbiju na 70. jubilarnoj "Evroviziji" koja se ove godine od 12. do 16. maja održava u austrijskom Beču. Prenos dešavanja iz studija u Košutnjaku možete pratiti u našem blogu.

Foto: ATA images/ A.A. U završnici "Pesme za Evroviziju 2026", koja se održava 28. februara od 21 čas, nastupiće 14 finalista koji su se plasirali u prvoj i drugoj polufinalnoj večeri festivala. Voditeljski par i večers čine Dragana Kosjerina i Kristina Radenković. Za opušteniju atmosferu i razgovor sa takmičarima u "grin rumu" (Green room) zadužen je voditelj Stefan Popović. Sav novac koji RTS bude zaradio od sve tri noći PZE, doniraće u humanitarne svrhe. Cena