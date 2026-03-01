Luna Đogani ostala bez povratnog leta: Zarobljeni na egzotičnoj destinaciji zbog tenzija na Bliskom istoku

Luna Đogani i Marko Miljković trenutno su na odmoru na Maldivima, a zbog tenzija na Bliskom istoku, nisu u mogućnosti da se vrate u Srbiju. Luna se ovim povodom oglasila.

Naime, Luna je objavila stori na Instagramu, te napisala da je njena porodica dobro i da čeka da se situacija reši. "Sve je u redu sa nama. Mi smo na Maldivima i čekamo informacije kao svi ostali", napisala je kratko na pomenutoj društvenoj mreži. Osim porodice Polumenta, na Maldivima su trenutno i pevači Darko Lazić i Sloba Radanović sa svojim porodicama, koji se suočavaju sa istim izazovima. Svi oni prate razvoj situacije i čekaju stabilizaciju letova kako bi se