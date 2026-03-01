Luna Đogani ostala bez povratnog leta: Zarobljeni na egzotičnoj destinaciji zbog tenzija na Bliskom istoku

B92 pre 1 sat
Luna Đogani ostala bez povratnog leta: Zarobljeni na egzotičnoj destinaciji zbog tenzija na Bliskom istoku

Luna Đogani i Marko Miljković trenutno su na odmoru na Maldivima, a zbog tenzija na Bliskom istoku, nisu u mogućnosti da se vrate u Srbiju. Luna se ovim povodom oglasila.

Naime, Luna je objavila stori na Instagramu, te napisala da je njena porodica dobro i da čeka da se situacija reši. "Sve je u redu sa nama. Mi smo na Maldivima i čekamo informacije kao svi ostali", napisala je kratko na pomenutoj društvenoj mreži. Osim porodice Polumenta, na Maldivima su trenutno i pevači Darko Lazić i Sloba Radanović sa svojim porodicama, koji se suočavaju sa istim izazovima. Svi oni prate razvoj situacije i čekaju stabilizaciju letova kako bi se
Nije samo Šaras: I centar, GM i fizio „zaglavili“ u Emiratima

RTS: Košarkaši Partizana čekaju ponedeljak za povratak iz Dubaija

Odlaže se meč Partizana i Dubaija? Ovo je razlog...

Najnovije informacije! Evo kada se zarobljeni igrači Partizana vraćaju iz Dubaija! Sada je sve jasno!

Rešenje na vidiku, Partizanov trio sutra u Beogradu?

Ovo je status igrača Partizana u Dubaiju

Partizanovi "zarobljenici" pronašli izlaz iz ratne zone: Trojac crno-belih sutra u Beogradu

Bliski IstokMaldiviDarko LazićLuna ĐoganiSloba Radanović

Blagojević se oglasio posle novog debakla Partizana

Modrić asistirao – Strahinja Pavlović pogodio u nadoknadi vremena (VIDEO)

(Poluvreme) nesadržajno poluvreme u Kragujevcu: Zvezda vodi od starta, Radničkom najveće šanse bile da iznude penale!

Nije samo Šaras: I centar, GM i fizio „zaglavili“ u Emiratima

Medvedev osvojio titulu – pa čeka let iz Dubaija: Prijatelji su zabrinuti, ali sve je u redu

