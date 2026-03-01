Ratkovu prvo poluvreme, Ilić ušao sa klupe - Torino nadigrao Lacio VIDEO

Fudbaleri Torina slavili su kod kuće protiv Lacija rezultatom 2:0, u meču 27. kola Serije A.

Torino je do trijumfa stigao zahvaljujući golovima Đovanija Simeonea u 21, te Duvana Sapate u 53. minutu. Petar Ratkov je odigrao prvo poluvreme za nebesko-plave, dok je Ivan Ilić redove pobednika pojačao sa klupe u 68. minutu susreta. Lacio je u finišu jurio makar bod, ali dobre šanse nisu iskoristili Fisajo Dele-Baširu i Alesio Romanjoli. Torino je slavio posle dva poraza i drži 14. mesto sa 30 bodova. Naredni rival biće mu Napoli u gostima. Lacio nije slavio ceo