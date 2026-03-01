Ratkovu prvo poluvreme, Ilić ušao sa klupe - Torino nadigrao Lacio VIDEO

B92 pre 2 sata
Ratkovu prvo poluvreme, Ilić ušao sa klupe - Torino nadigrao Lacio VIDEO

Fudbaleri Torina slavili su kod kuće protiv Lacija rezultatom 2:0, u meču 27. kola Serije A.

Torino je do trijumfa stigao zahvaljujući golovima Đovanija Simeonea u 21, te Duvana Sapate u 53. minutu. Petar Ratkov je odigrao prvo poluvreme za nebesko-plave, dok je Ivan Ilić redove pobednika pojačao sa klupe u 68. minutu susreta. Lacio je u finišu jurio makar bod, ali dobre šanse nisu iskoristili Fisajo Dele-Baširu i Alesio Romanjoli. Torino je slavio posle dva poraza i drži 14. mesto sa 30 bodova. Naredni rival biće mu Napoli u gostima. Lacio nije slavio ceo
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Junajted bez njega nije isti tim: Ovo je dokaz koliko je dobar igrač Bruno Fernandeš!

Junajted bez njega nije isti tim: Ovo je dokaz koliko je dobar igrač Bruno Fernandeš!

Večernje novosti pre 1 minut
Lil posle Zvezde uhvatio ritam, Marsej dobio veliki derbi

Lil posle Zvezde uhvatio ritam, Marsej dobio veliki derbi

Sport klub pre 6 minuta
Pobeda Crvene zvezde na stadionu „Čika Dača“

Pobeda Crvene zvezde na stadionu „Čika Dača“

RTK pre 1 sat
Torino sa dva gola u mreži ispratio Lacio sa Olimpijskog stadiona

Torino sa dva gola u mreži ispratio Lacio sa Olimpijskog stadiona

Sport klub pre 2 sata
Fudbaleri Arsenala savladali Čelsi

Fudbaleri Arsenala savladali Čelsi

Politika pre 2 sata
Važna pobeda Arsenala: "Tobdžije" slavile u derbiju Londona, čuvaju prvo mesto u Premijer ligi (foto)

Važna pobeda Arsenala: "Tobdžije" slavile u derbiju Londona, čuvaju prvo mesto u Premijer ligi (foto)

Večernje novosti pre 2 sata
Arsenal pobedio Čelsi i povećao prednost na vrhu Premijer lige

Arsenal pobedio Čelsi i povećao prednost na vrhu Premijer lige

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalTorinoLacioNapoli

Sport, najnovije vesti »

Nemeš osvojio bronzu na rvačkom turniru renking serije u Tirani

Nemeš osvojio bronzu na rvačkom turniru renking serije u Tirani

Danas pre 51 minuta
Nemačka posle produžetka pobedila Hrvatsku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Nemačka posle produžetka pobedila Hrvatsku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Danas pre 1 sat
Pomoćni trener Crvene zvezde: Sve pohvale igračima i navijačima

Pomoćni trener Crvene zvezde: Sve pohvale igračima i navijačima

Danas pre 2 sata
Milica Gardašević dvoranska prvakinja Srbije u skoku udalj

Milica Gardašević dvoranska prvakinja Srbije u skoku udalj

Danas pre 3 sata
Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Danas pre 3 sata