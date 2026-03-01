"Smrt Americi, smrt Izraelu"; Bliski istok "pred pucanjem" - najmanje 23 mrtvih u Pakistanu FOTO/VIDEO

Najmanje 23 učesnika protesta ubijeno je u sukobima u Pakistanu, među kojima je 10 ubijeno u luci Karači, gde su pripadnici obezbeđenja u američkom konzulatu pucali na demonstrante koji su probili spoljni zid, prenosi Rojters.

Ispred američkog konzulata u gradu Lahoru, u centralnom Pakistanu, takođe su se okupile stotine demonstranata, ali nije bilo izveštaja o nasilju. Demonstranti u pakistanskom gradu Karačiju su skandirali "smrt Americi, smrt Izraelu" ispred američkog konzulata. Obezbeđenje konzulata otvorilo je vatru na gomilu koja je potisnuta nakon što je probila spoljni sloj bezbednosti. U Iraku, policija je ispalila suzavac i šok bombe kako bi rasterala stotine proiranskih