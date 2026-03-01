Zejna dobila "drugu šansu": Ovako su odlučili glasovi OGAE

B92 pre 10 minuta
Zejna dobila "drugu šansu": Ovako su odlučili glasovi OGAE

Iako je važila za glavnog favorita, Zejna sa pesmom "Jugoslavija" nije pobednica ovogodišnjeg takmičenja PZE. Međutim, dobila je nagradu OGAE i šansu za još jedan nastup.

Tradicionalnu nagradu OGAE Srbija, koju za najbolju kompoziciju festivala PZE dodeljuje Zvanično udruženje fanove Pesme Evrovizije u Srbiji, dobila je Zejna koja se predstavila numerom "Jugoslavija". Zejna će imati priliku da nastupi na OGAE takmičenju druge šanse, odlučilo je glasanje OGAE Srbije. Glasanje OGAE ujedno predstavlja i izbor OGAE Srbije za predstavnika na takmičenju OGAE Second Chance, koje će biti održano kasnije tokom godine. Podsećamo, ovogodišnji
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Bend "Lavina" uspeo ono što niko nije: Gledaoci i žiri konačno saglasni oko pobednika na PZE - evo sa koliko poena su pobedili…

Bend "Lavina" uspeo ono što niko nije: Gledaoci i žiri konačno saglasni oko pobednika na PZE - evo sa koliko poena su pobedili

Nova pre 9 minuta
"Ovo mi je prvi put da idem u Beč" Prvi intervju predstavnika Srbije na Evroviziji: "I dalje nismo svesni šta se dogodilo"

"Ovo mi je prvi put da idem u Beč" Prvi intervju predstavnika Srbije na Evroviziji: "I dalje nismo svesni šta se dogodilo"

Kurir pre 9 minuta
Metal iz Niša ide na Evroviziju: Lavina pobedila na „Pesmi za Evroviziju“ [VIDEO]

Metal iz Niša ide na Evroviziju: Lavina pobedila na „Pesmi za Evroviziju“ [VIDEO]

Glas juga pre 1 sat
Bend Lavina uspeo ono što niko nije na PZE: Gledaoci i žiri konačno saglasni oko pobednika, evo sa koliko poena su momci iz…

Bend Lavina uspeo ono što niko nije na PZE: Gledaoci i žiri konačno saglasni oko pobednika, evo sa koliko poena su momci iz Niša odneli trofej

Kurir pre 39 minuta
Ovo je devojka pobednika PZE 2026. Svuda ima tetovaže i pirsinge i najveća mu je podrška: "Bravo ljubavi, idemo u Beč" (foto)…

Ovo je devojka pobednika PZE 2026. Svuda ima tetovaže i pirsinge i najveća mu je podrška: "Bravo ljubavi, idemo u Beč" (foto)

Blic pre 1 sat
Objavljeni detaljni glasovi publike i žirija na festivalu Pesma za Evroviziju: Ko su bili pobednici u dva polufinala

Objavljeni detaljni glasovi publike i žirija na festivalu Pesma za Evroviziju: Ko su bili pobednici u dva polufinala

Euronews pre 19 minuta
VIDEO: Grupa "Lavina" predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije

VIDEO: Grupa "Lavina" predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije

Moj Novi Sad pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

EvrovizijaEurosongEvrosongPesma EvrovizijeJugoslavijaIzbori

Zabava, najnovije vesti »

VAŽNO JE S KIM IGRAŠ: Kako Mozzart stvara novu vrednost za čistiju budućnost

VAŽNO JE S KIM IGRAŠ: Kako Mozzart stvara novu vrednost za čistiju budućnost

Nedeljnik pre 10 minuta
Napad kod smeštaje Đine Džinović? Harisova naslednica podelila snimke iz ugroženog dela Dubaija

Napad kod smeštaje Đine Džinović? Harisova naslednica podelila snimke iz ugroženog dela Dubaija

Blic pre 15 minuta
Nova šansa da nekome pomognete: Prikupljanje krvi u Novom Sadu i drugim mestima u Vojvodini

Nova šansa da nekome pomognete: Prikupljanje krvi u Novom Sadu i drugim mestima u Vojvodini

Radio 021 pre 15 minuta
"Rakete su padale blizu nas, obaraju ih! Pobegle smo bez ičega" Poznata Srpkinja posle dramatične noći u Dubaiju: Noć sam…

"Rakete su padale blizu nas, obaraju ih! Pobegle smo bez ičega" Poznata Srpkinja posle dramatične noći u Dubaiju: Noć sam provela u podzemnoj garaži

Kurir pre 9 minuta
"Ovo mi je prvi put da idem u Beč" Prvi intervju predstavnika Srbije na Evroviziji: "I dalje nismo svesni šta se dogodilo"

"Ovo mi je prvi put da idem u Beč" Prvi intervju predstavnika Srbije na Evroviziji: "I dalje nismo svesni šta se dogodilo"

Kurir pre 9 minuta