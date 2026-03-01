Zejna dobila "drugu šansu": Ovako su odlučili glasovi OGAE

Iako je važila za glavnog favorita, Zejna sa pesmom "Jugoslavija" nije pobednica ovogodišnjeg takmičenja PZE. Međutim, dobila je nagradu OGAE i šansu za još jedan nastup.

Tradicionalnu nagradu OGAE Srbija, koju za najbolju kompoziciju festivala PZE dodeljuje Zvanično udruženje fanove Pesme Evrovizije u Srbiji, dobila je Zejna koja se predstavila numerom "Jugoslavija". Zejna će imati priliku da nastupi na OGAE takmičenju druge šanse, odlučilo je glasanje OGAE Srbije. Glasanje OGAE ujedno predstavlja i izbor OGAE Srbije za predstavnika na takmičenju OGAE Second Chance, koje će biti održano kasnije tokom godine. Podsećamo, ovogodišnji