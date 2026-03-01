Dva skupa u Parizu: Za slobodan Iran bez ajatolaha i protiv američko-izraelskih napada na Iran

Beta pre 46 minuta

U Parizu su danas održana dva skupa, jedan za slobodan Iran i protiv Islamske Republike, a drugi protiv američko-izraelskih napada na Iran, preneli su francuski mediji.

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Parizu na prvom skupu protiv Islamske Republike, posle smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog u američko-izraelskim vazdušnim napadima pokrenutim u subotu.

"To je početka kraja, ali ne treba da se toliko radujemo, režim treba sada da padne", rekao je jedan demonstrant na skupu održanom na Trgu Bastilje.

Na tom okupljanju se se vijorile zastave iranske monarhije sa lavom i suncem, ali i zastave Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske.

Bio je i veliki transparent sa natpisom "Iran, život i sloboda sa Rezom Pahlavijem" sinom poslednjeg iranskog šaha.

Na drugom skupu održanom na Trgu Republike, nekoliko stotina ljudi je protestovalo zbog američko-izraelskih vazdušnih napada, smatrajući da je to protiv međunarodnog prava.

"Ovde smo da osudimo izraelsku i američku intervenciju protiv Islamske Republike Irana ali i da osudimo što je iranski režim provocirao međunarodne tenzije i imao žestoku represiju protiv tamošnjih demonstracija", rekao je jedan demonstrant.

Izrael i Sjedinjene Američke Države su u subotu rano ujutro napali Iran i danas nastavili sa napadima. Iran je uzvratio raketnim napadima na niz zemalja regiona, pre svega tamo gde ima američkog prisustva.

(Beta, 01.03.2026)

