Crveni nivo upozorenja za Srbe u više država Ministarstvo spoljnih poslova upravo izdalo važno uputstvo za naše ljude u grotlu rata: Evo šta se dešava sa 14 Srba u Iranu

Blic pre 9 sati
Crveni nivo upozorenja za Srbe u više država Ministarstvo spoljnih poslova upravo izdalo važno uputstvo za naše ljude u grotlu…
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije savetuje državljanima u Iranu, Izraelu, UAE, Kataru, Kuvajtu i Bahreinu da sačuvaju pribranost i prate uputstva lokalnih vlasti Srbija je objavila upozorenje da se do daljeg ne putuje u pomenute zemlje Bliskog istoka zbog pogoršane bezbednosne situacije Državljanima Srbije koji se nalaze u Iranu, Izraelu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Kuvajtu i Bahreinu savetuje se da sačuvaju pribranost i postupaju smireno, da
