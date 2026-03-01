(Video) Kolaps u Dubaiju, stao najprometniji aerodrom na svetu! Stotine hiljada ljudi zarobljeno na Bliskom istoku: Mape prikazuju šok na nebu

Blic pre 23 minuta
(Video) Kolaps u Dubaiju, stao najprometniji aerodrom na svetu! Stotine hiljada ljudi zarobljeno na Bliskom istoku: Mape…
Zatvaranje vazdušnih prostora poremetilo je globalne avio-rute, produžilo letove i povećalo troškove aviokompanija Bliskoistočni aerodromi i infrastruktura bili su meta iranske odmazde, pri čemu su zabeleženi materijalna šteta i povređeni putnici Napadi Sjedinjenih Država i Izraela na Iran izazvali su ozbiljne poremećaje u avio-saobraćaju širom Bliskog istoka. Zatvaranje vazdušnih prostora u ključnim zemljama regiona dovelo je do otkazivanja hiljada letova i
