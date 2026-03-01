(Video) "Ovo je najveći borbeni let u našoj istoriji!" Izrael sravnio PVO sisteme u Iranu: Ispaljena kiša raketa na 500 ciljeva…

Jedna od lokacija koja je pogođena u oblasti Tabriza služila je iranskoj jedinici za balističke rakete Izraelska vojska je saopštila da su borbeni avioni gotovo istovremeno ispalili stotine projektila Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je danas, sa oko 200 borbenih aviona, izvelo svoj "najveći ikada" napad u Iranu.

Prema navodima izraelske vojske (IDF), cilj opsežnih udara bili su iranski lansirni sistemi balističkih raketa i sistemi protivvazdušne odbrane. Izraelska vojska je saopštila da su borbeni avioni gotovo istovremeno ispalili stotine projektila na oko 500 iranskih vojnih ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu u jutarnjim satima, prenosi Tajms of Izrael. "Ovo je najveći borbeni let u istoriji izraelskog vazduhoplovstva, izvršen nakon pažljivog planiranja uz