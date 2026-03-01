Vučić razgovarao sa šeikom bin Zajedom o ozbiljnoj eskalaciji na Bliskom istoku: "Ovo je rizik po globalnu bezbednost"

Dogovorena je nastavak bliske komunikacije i saradnje između Srbije i Emirata Istakao je potrebu za hitnom deeskalacijom sukoba i povratkom političkom dijalogu kao jedinom održivom rešenju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovorao je telefonom sa šeikomo Mohamedom bin Zajedom.

Detalje njihovog razgovora Vučić je otkrio na svom Instagram nalogu. Kako je Vučić istakao sa šeikomo Mohamedom bin Zajedom razgovarao je o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i ozbiljnoj eskalaciji koja nosi rizike po regionalnu i globalnu bezbednost. - Izrazio sam solidarnost sa narodom Emirata, poželeo mir u regionu sa nadom da će iz svih teškoća i problema izaći snažniji. Smatramo da je neophodno uložiti dodatne napore ka hitnoj deeskalaciji i povratku