Zejna u šoku nakon finala PZE 2026, izletela iz RTS nakon što joj je izmakla pobeda: "Bila sam favorit jako dugo..."

Pevačica je srećna što je osvojila nagradu za najbolju kompoziciju, ali joj je čudno glasanje publike.

Izjavila je da i dalje voli sve koji su glasali za nju i da želi uspeh pobednicima. Pevačica Zejna Murkić sumirala je utiske nakon završene finalne večeri "PZE 2026". Pobeda joj je izmakla za dlaku, a kako kaže, čudni su joj glasovi publike. - Da se pohvalim da sam dobila nagradu za najbolju kompoziciju tako da sam jako srećna - pohvalila se Zejna na početku, pa se osvrnula na to što je od publike dobila samo 6 poena, a bila je glavni favorit na kladionicama. -