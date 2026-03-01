Vučić najavio: Čim se otvori vazdušni prostor, avion „Er Srbije“ poleteće za Abu Dabi i Dubai

Danas pre 5 sati  |  RTS
Vučić najavio: Čim se otvori vazdušni prostor, avion „Er Srbije“ poleteće za Abu Dabi i Dubai
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će, kada vazdušni prostor Emirata bude bezbedan i otvoren, avioni „Er Srbije“ poleteti za Abu Dabi i Dubai kako bi vratio sve naše državljane koji su zainteresovani u zemlju. „Ne želimo da rizikujemo živote naših ljudi, nebo mora da bude otvoreno i bezbedno za letove“, naveo je Vučić, a prenosi RTS. Aleksandar Vučić je za TV Prva potvrdio da je od šrapnela oštećena srpska ambasada u Teheranu, iako nije bila meta
