Vučić razgovarao sa bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Vučić razgovarao sa bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i ozbiljnoj eskalaciji koja nosi rizike po regionalnu i globalnu bezbednost, navodi se u Instagram objavi.

Vučić je izrazio solidarnost sa narodom Emirata, poželeo mir u regionu sa nadom da će iz svih teškoća i problema izaći snažniji. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) „Smatramo da je neophodno uložiti dodatne napore ka hitnoj deeskalaciji i povratku dijalogu, jer samo politička i diplomatska rešenja mogu da obezbede dugoročnu stabilnost regiona i celog sveta“, objavio je Vučić na svom Instagram nalogu budućnostsrbijeav. Dodao je da su potvrdili
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić razgovarao sa šeikom bin Zajedom o ozbiljnoj eskalaciji na Bliskom istoku: "Ovo je rizik po globalnu bezbednost"

Vučić razgovarao sa šeikom bin Zajedom o ozbiljnoj eskalaciji na Bliskom istoku: "Ovo je rizik po globalnu bezbednost"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBliski IstokPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Srbija svojim građanima u napadnutim područjima na bliskom istoku savetuje pribranost

Srbija svojim građanima u napadnutim područjima na bliskom istoku savetuje pribranost

Rešetka pre 31 minuta
Vučić ne može zaustaviti proteste, a ni oni njega, zato svi gledaju u izbore

Vučić ne može zaustaviti proteste, a ni oni njega, zato svi gledaju u izbore

Radar pre 1 sat
Advokat uhapšenog Aca Đukanovića tvrdi da je pronađeno oružje legalno, a da deo pripada bratu Milu

Advokat uhapšenog Aca Đukanovića tvrdi da je pronađeno oružje legalno, a da deo pripada bratu Milu

Danas pre 1 sat
Vučić razgovarao sa bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku

Vučić razgovarao sa bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku

Danas pre 1 sat
"Na snazi je crveni nivo": Izdato važno upozorenje za državljane Srbije zbog sukoba na Bliskom istoku

"Na snazi je crveni nivo": Izdato važno upozorenje za državljane Srbije zbog sukoba na Bliskom istoku

Mondo pre 1 sat