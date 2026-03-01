Vučić razgovarao sa bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i ozbiljnoj eskalaciji koja nosi rizike po regionalnu i globalnu bezbednost, navodi se u Instagram objavi.

Vučić je izrazio solidarnost sa narodom Emirata, poželeo mir u regionu sa nadom da će iz svih teškoća i problema izaći snažniji. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) „Smatramo da je neophodno uložiti dodatne napore ka hitnoj deeskalaciji i povratku dijalogu, jer samo politička i diplomatska rešenja mogu da obezbede dugoročnu stabilnost regiona i celog sveta“, objavio je Vučić na svom Instagram nalogu budućnostsrbijeav. Dodao je da su potvrdili