uživo potvrđena smrt hamneija Izrael gađa ciljeve u "srcu Teherana", idf: U napadima ubijeno 40 iranskih komandanata

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran.

Iranska državna televizija potvrdila njegovu smrt. Napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, kao i iranski uzvratni udari na Izrael i američke mete u regionu, doveli su do poremećaja komercijalnih letova širom Bliskog istoka, što je uticalo na nenajavljeno otkazivanje više od 1.000 letova samo na aerodromima u Abu Dabiju i Dubaiju. Specijalna sednica Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) o Iranu zakazana je, na zahtev Rusije,