Metal iz Niša ide na Evroviziju: Lavina pobedila na „Pesmi za Evroviziju“

Bend je osvojio ukupno 24 poena u zbiru SMS glasova publike i stručnog žirija, čime su nadmašili konkurenciju i izborili plasman na najveću muzičku scenu Evrope.

U direktnom prenosu na Radio-televiziji Srbije, vidno emotivni frontmen Luka Aranđelović zahvalio je svima koji su glasali i čestitao ostalim učesnicima. „Daćemo sve od sebe da u Beču napravimo divan metal spektakl i šou. Nadamo se najboljem, kao i za ovo takmičenje, jer smo sve do sada radili srcem“, rekao je Aranđelović nakon proglašenja pobede. Lavina je šestočlani bend iz Niša koji godinama gradi svoj prepoznatljiv gotik-metal zvuk. Pesma „Kraj mene“ prvobitno
