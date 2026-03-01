„Država, to smo mi“: Novi skup u Nišu godinu dana posle velikog protesta (FOTO)

Insajder pre 1 sat
„Država, to smo mi": Novi skup u Nišu godinu dana posle velikog protesta (FOTO)

Protest "Država to smo mi" počeo je danas u 16.00 sati u Nišu okupljanjem studenata i građana kod Apelacionog suda i na kružnom toku kod tržnog centra "Delta planet". Protest se održava na godišnjicu prošlogodišnjeg protesta u Nišu, kada je donet i „Studentski edikt“, zamišljen kao vizija budućeg društva.

Istovremeno, veliki broj građana već se okupio na centralnom gradskom trgu, gde su prisutni i bajkeri i veterani, dok su u toku pripreme bine za program, prenosi N1. Nakon dolaska obe kolone, na Trgu kralja Milana održano je 16 minuta tišine u pomen 16 preminulih ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Na terenu su prisutni pripadnici saobraćajne policije, kao i policija u civilu i druge bezbednosne službe, a saobraćaj u širem centru grada je obustavljen. Pre početka
