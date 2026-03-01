Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

Insajder pre 1 sat
Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su da će i danas blokirati oko 20 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteve u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi i zato što Vlada ignoriše njihove zahteve.

Oni su od juče u podne počeli totalnu blokadu, u trajanju od 24 sata, Ibarske magistrale u selu Miločaj kod Kraljeva. U totalnoj blokadi biće i Ibarska magistrala u selu Janok kod Konareva, kružni tok u Zaklopači putni pravac prema Kraljevu, Kočovića raskrnsica u Bresnici kod Čačka gde će biti blokirani putni pravci Kragujevac - Kraljevo i Kragujevac - Čačak. Totalne blokade puteva biće i u mestima Cerovac i Bogatić na dve lokacije, put Resnik - Kragujevac izlazak
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva, objavili plan za danas, a deo se privremeno povukao

Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva, objavili plan za danas, a deo se privremeno povukao

Radio 021 pre 2 minuta
Ovo je plan blokada poljoprivrednika za nedelju

Ovo je plan blokada poljoprivrednika za nedelju

Nedeljnik pre 47 minuta
Počelo povlačenje poljoprivednika sa blokada: O kojim poljoprivednicima je reč i zašto odustaju?

Počelo povlačenje poljoprivednika sa blokada: O kojim poljoprivednicima je reč i zašto odustaju?

Danas pre 12 minuta
Ne kreći na put bez da proveriš: Spisak i satnica svih blokada danas u Srbiji

Ne kreći na put bez da proveriš: Spisak i satnica svih blokada danas u Srbiji

Pravda pre 17 minuta
Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za nedelju

Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za nedelju

N1 Info pre 1 sat
Poljoprivrednici blokiraju oko 20 puteva

Poljoprivrednici blokiraju oko 20 puteva

Vreme pre 56 minuta
Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakKraljevoIbarska magistralaKragujevacPoljoprivredaBogatić

Ekonomija, najnovije vesti »

Oscilacije cena nafte očekuju se već od ponedeljka zbog napada na Iran

Oscilacije cena nafte očekuju se već od ponedeljka zbog napada na Iran

Nova ekonomija pre 41 minuta
Uredba o ograničenju marži prestala da važi, kupci strahuju od rasta cena

Uredba o ograničenju marži prestala da važi, kupci strahuju od rasta cena

Nova ekonomija pre 46 minuta
Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva, objavili plan za danas, a deo se privremeno povukao

Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva, objavili plan za danas, a deo se privremeno povukao

Radio 021 pre 2 minuta
Ovo je plan blokada poljoprivrednika za nedelju

Ovo je plan blokada poljoprivrednika za nedelju

Nedeljnik pre 47 minuta
Danas počinje Kopaonik biznis forum

Danas počinje Kopaonik biznis forum

Nedeljnik pre 47 minuta