„Država, to smo mi“ – protest u Nišu [live-blog]

Južne vesti pre 54 minuta  |  Ljubica Jocić, Ljubiša Mitić,
„Država, to smo mi" – protest u Nišu [live-blog]

Tačno godinu dana posle najvećeg protesta, neformalna grupa studenata u Nišu organizuje protest „Država, to smo mi“.

Okupljanja su na dve lokacije, kod Apelacionog suda i na kružnom toku kod „Delte“, a potom sledi šetnja do centra i program na Trgu kralja Milana. Prema najava, protest će trajati do 19:30. 15:55 Počelo okupljanje građana Okupljanje studenata i građana kod kružnog toka kod Delte počelo je već oko pola sata pre zakazanog početka, studenti i profesori oblače redarske prsluke, dok građani pristižu. 16:00 Program protesta Protest je počeo u 16 sati okupljanjem kod
