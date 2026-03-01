Remi u Kruševcu: Napredak golom u nadoknadi vremena do boda protiv Spartaka

Kurir pre 41 minuta
Remi u Kruševcu: Napredak golom u nadoknadi vremena do boda protiv Spartaka

Fudbaleri Napretka i Spartaka odigrali su danas u Kruševcu nerešeno 1:1, u 25. kolu Super lige Srbije.

Poveli su gosti iz Subotice golom Linkolna u 55. minutu, a izjednačenje Napretku doneo je Andrija Majdevac pogotkom u trećem minutu sudijske nadoknade vremena. Spartak je na 15. mestu sa 18 bodova, a Napredak je na poslednjoj, 16. poziciji sa 13 poena. U narednom kolu, Spartak će dočekati IMT, dok će Napredak gostovati Crvenoj zvezdi.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Megasenzacija pod bagdalom! Fenjeraš Superlige šokirao Subotičane u 90. minutu!

Megasenzacija pod bagdalom! Fenjeraš Superlige šokirao Subotičane u 90. minutu!

Večernje novosti pre 26 minuta
Kostov za pet sekundi dva puta zatresao prečku, Zvezda vodi u Kragujevcu

Kostov za pet sekundi dva puta zatresao prečku, Zvezda vodi u Kragujevcu

Nova pre 51 minuta
(Video) Subotičanima se baš ne da: Ispustili pobedu u finišu, 13 utakmica bez tri boda

(Video) Subotičanima se baš ne da: Ispustili pobedu u finišu, 13 utakmica bez tri boda

Dnevnik pre 36 minuta
Remi Napretka i Spartaka u duelu dva "fenjeraša"

Remi Napretka i Spartaka u duelu dva "fenjeraša"

Sportske.net pre 1 sat
Ludilo u Kruševcu u derbiju začelja: Spartak bio pred pobedom, usledio šok u poslednjoj sekundi

Ludilo u Kruševcu u derbiju začelja: Spartak bio pred pobedom, usledio šok u poslednjoj sekundi

Telegraf pre 45 minuta
Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili Javor

Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili Javor

Serbian News Media pre 1 sat
Pavlović strelac u pobedi Milana nad Kremonezeom

Pavlović strelac u pobedi Milana nad Kremonezeom

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaSuboticaIMTKruševacspartaksuper liga srbije

Regioni, najnovije vesti »

Otvoreni trening za decu i roditelje, Snežana Đurić u Velikom parku

Otvoreni trening za decu i roditelje, Snežana Đurić u Velikom parku

RTK pre 26 minuta
Ubijen muškarac u Erdeču

Ubijen muškarac u Erdeču

RTK pre 21 minuta
Leskovačka javna preduzeća u 2025. godini poslovala pozitivno, osim JKP „Grdelica“

Leskovačka javna preduzeća u 2025. godini poslovala pozitivno, osim JKP „Grdelica“

Jug press pre 5 minuta
NPS: Mostovi u Nišu pretnja bezbednosti građana

NPS: Mostovi u Nišu pretnja bezbednosti građana

Jug press pre 26 minuta
Vučić prebija i hapsi srpske poljoprivrednike (FOTO, VIDEO)

Vučić prebija i hapsi srpske poljoprivrednike (FOTO, VIDEO)

Ozon press pre 21 minuta