Remi u Kruševcu: Napredak golom u nadoknadi vremena do boda protiv Spartaka

Fudbaleri Napretka i Spartaka odigrali su danas u Kruševcu nerešeno 1:1, u 25. kolu Super lige Srbije.

Poveli su gosti iz Subotice golom Linkolna u 55. minutu, a izjednačenje Napretku doneo je Andrija Majdevac pogotkom u trećem minutu sudijske nadoknade vremena. Spartak je na 15. mestu sa 18 bodova, a Napredak je na poslednjoj, 16. poziciji sa 13 poena. U narednom kolu, Spartak će dočekati IMT, dok će Napredak gostovati Crvenoj zvezdi.