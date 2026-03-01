Tramp zapretio Iranu: Ne izvodite udare, SAD će uzvratiti nikad viđenom silom (video)

Kurir pre 33 minuta  |  Youtube printscreen ABC7
Tramp zapretio Iranu: Ne izvodite udare, SAD će uzvratiti nikad viđenom silom (video)

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom". - Iran je upravo najavio da će danas udariti veoma snažno, jače nego ikada ranije.

Bolje je da to ne urade, jer ako to urade, udarićemo ih silom koja nikada nije viđena, kazao je predsednik SAD u objavi na društvenoj mreži Truth social što su preneli svi vodeći mediji u svetu. Američki predsednik izjavio je prethodno, nakon što je objavio da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran, da to "nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance i one ljude iz mnogih zemalja širom
