Diriguje Taki(s), a ceo Niš igra sirtaki: Radnički je zbog Grka hit u Superligi Srbije

Fudbaleri Radničkog iz Niša savladali su Javor iz Ivanjice (1:0) u 25. kolu Superlige, a jedini gol na meču postigao je Radomir Milosavljević.

Iskusni vezni fudbaler odlično je pratio veoma dobru akciju tima iz Niša, a zatim i obradovao navijače na Čairu koji ovog proleća mogu da uživaju u dobrom fudbalu i osvajanju bodova. Bio je ovo četvrti uzastopni trijumf za ekipu grčkog stručnjaka Takisa Lemonisa, koji je na polusezoni preuzeo kontrolu nad Radničkim. Pod njegovom komandom Radnički je sa igračem manje remizirao u Humskoj, a zatim savladao kragujevački Radnički, Napredak iz Kruševca, IMT i na kraju