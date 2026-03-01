Prvi intervju benda "Lavina" nakon PZE: Otkrili da li Srbija ima šanse za pobedu na Evroviziji, ovo su svi čekali!

"Lavina", šestočlani modern/progressive metal bend iz Niša, odneli su pobedu na ovogodišnjoj PZE, a sada su prvi put stali pred okupljene novinare i otkrili utiske, ali i planove za predstojeću Evroviziju. "Jako je emotivno, ceo ovaj festival nam je jedno emotivno iskustvo, i jednostavno mi je nerealno.

Mislim da nismo još svesni šta se dešava, mnogo smo zahvalni svima, i stvarno nam je drago", rekao je Luka Aranđelović, inače frontmen "Lavine". Inače, na pitanje šta će prvo uraditi nakon pobede, momci iz benda su nasmejali sve: "Pijemo vodu, a onda ćemo da spavamo", rekli su uz smeh i dodali: "Hoće neko da nas vodi na neki after, ništa ne znamo, nismo spremni". "Nismo planirali ovo, biće neke proslave, ali definitivno nam treba sna". Pogledajte kako je izgledao