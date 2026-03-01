Prvi intervju benda "Lavina" nakon PZE: Otkrili da li Srbija ima šanse za pobedu na Evroviziji, ovo su svi čekali!

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Sitarica,
Prvi intervju benda "Lavina" nakon PZE: Otkrili da li Srbija ima šanse za pobedu na Evroviziji, ovo su svi čekali!

"Lavina", šestočlani modern/progressive metal bend iz Niša, odneli su pobedu na ovogodišnjoj PZE, a sada su prvi put stali pred okupljene novinare i otkrili utiske, ali i planove za predstojeću Evroviziju. "Jako je emotivno, ceo ovaj festival nam je jedno emotivno iskustvo, i jednostavno mi je nerealno.

Mislim da nismo još svesni šta se dešava, mnogo smo zahvalni svima, i stvarno nam je drago", rekao je Luka Aranđelović, inače frontmen "Lavine". Inače, na pitanje šta će prvo uraditi nakon pobede, momci iz benda su nasmejali sve: "Pijemo vodu, a onda ćemo da spavamo", rekli su uz smeh i dodali: "Hoće neko da nas vodi na neki after, ništa ne znamo, nismo spremni". "Nismo planirali ovo, biće neke proslave, ali definitivno nam treba sna". Pogledajte kako je izgledao
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Lavina predstavlja Srbiju na Eurosongu! UBEDLJIVA POBEDA PRVI PUT SE SLOŽILI PUBLIKA I ŽIRI!

Lavina predstavlja Srbiju na Eurosongu! UBEDLJIVA POBEDA PRVI PUT SE SLOŽILI PUBLIKA I ŽIRI!

Svet & Skandal pre 47 minuta
U Beč ide Lavina: Da li ste zadovoljni predstavnikom Srbije za Evroviziju? ANKETA

U Beč ide Lavina: Da li ste zadovoljni predstavnikom Srbije za Evroviziju? ANKETA

B92 pre 1 sat
"Nismo svesni šta se dešava, ovo je jako emotivno": Prvi utisci predstavnika Srbije na Evroviziji nakon trijumfa

"Nismo svesni šta se dešava, ovo je jako emotivno": Prvi utisci predstavnika Srbije na Evroviziji nakon trijumfa

Kurir pre 1 sat
Prvi intervju nakon pobede na PZE 2026. Momci iz "Lavine" priznali: "Ovo mi je prvi put da idem u Beč" (video)

Prvi intervju nakon pobede na PZE 2026. Momci iz "Lavine" priznali: "Ovo mi je prvi put da idem u Beč" (video)

Blic pre 2 sata
Prva izjava grupe "Lavina" nakon pobede na PZE: "Ne znamo šta nas je snašlo" VIDEO

Prva izjava grupe "Lavina" nakon pobede na PZE: "Ne znamo šta nas je snašlo" VIDEO

Nova pre 2 sata
Ovo je tekst pobedničke pesme na PZE: Evo o čemu govori numera benda "Lavina"

Ovo je tekst pobedničke pesme na PZE: Evo o čemu govori numera benda "Lavina"

Kurir pre 2 sata
Ovo je pesma sa kojom Srbija ide na Evroviziju VIDEO

Ovo je pesma sa kojom Srbija ide na Evroviziju VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišEvrovizijaEurosongEvrosong

Zabava, najnovije vesti »

Lavina predstavlja Srbiju na Eurosongu! UBEDLJIVA POBEDA PRVI PUT SE SLOŽILI PUBLIKA I ŽIRI!

Lavina predstavlja Srbiju na Eurosongu! UBEDLJIVA POBEDA PRVI PUT SE SLOŽILI PUBLIKA I ŽIRI!

Svet & Skandal pre 47 minuta
U Beč ide Lavina: Da li ste zadovoljni predstavnikom Srbije za Evroviziju? ANKETA

U Beč ide Lavina: Da li ste zadovoljni predstavnikom Srbije za Evroviziju? ANKETA

B92 pre 1 sat
Zejna u šoku nakon finala PZE 2026, izletela iz RTS nakon što joj je izmakla pobeda: "Bila sam favorit jako dugo..."

Zejna u šoku nakon finala PZE 2026, izletela iz RTS nakon što joj je izmakla pobeda: "Bila sam favorit jako dugo..."

Blic pre 1 sat
"Te dve stvari sam uzela i čuvam ih na posebnom mestu" Marija Šerifović otkrila šta drži kod sebe kući kao uspomenu na Sašu…

"Te dve stvari sam uzela i čuvam ih na posebnom mestu" Marija Šerifović otkrila šta drži kod sebe kući kao uspomenu na Sašu Popovića

Blic pre 1 sat
Uobičajene greške pri skladištenju drva za ogrev: Evo kada najviše privlače štetočine

Uobičajene greške pri skladištenju drva za ogrev: Evo kada najviše privlače štetočine

Blic pre 2 sata