Uživo - besni rat na Bliskom istoku, Iran pokrenuo novi talas napada! Amerikanci izgubili tri vojnika (video)

Amerika i Izrael izveli su juče opsežne vazdušne udare na Iran, uključujući ciljanje ključnih državnih i vojnih objekata u Teheranu, navodno kao deo kampanje protiv iranskog režima i njegovih nuklearnih kapaciteta.

Iranski državni mediji i američki lideri izvestili su o smrti iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamnejea u tim napadima, što je izazvalo potres u čitavom regionu. Iran je uzvratio lansiranjem desetina raketa i bespilotnih letelica prema ciljevima Izraela i američkim bazama širom Bliskog istoka, što je izazvalo sirene za vazdušnu uzbunu i eksplozije u više zemalja Zaliva i regiona. Više o situaciji na Bliskom istoku čitajte u našem jučerašnjem blogu uživo.